ANCONA La super trappola anti cinghiali fa di nuovo centro. Catturati altri tre capi nella notte tra giovedì e venerdì. La zona è sempre la stessa, nei pressi della Cittadella dove ormai da mesi la presenza degli ungulati è piuttosto costante. Tanto che per tutta l’estate, l’ormai celeberrimo cinghiale rinominato Alan, ha tenuto in ostaggio il parco.

La trappola

«La trappola funziona - ha commentato soddisfatto il vice sindaco Giovanni Zinni -, ora procederemo area per area lungo il perimetro verde che cinge la città e che funge da ponte d’accesso per i branchi di cinghiali». Ma intanto prosegue la bonifica della zona della Cittadella. Due cinghiali erano stati catturati subito prima di Natale, ma dagli avvistamenti delle fotocamere ne erano stati individuati almeno sei. Facendo una botta di conti: due prima di Natale, altri tre l’altra notte. Ne mancherebbe uno all’appello. Ma si sa, gli ungulati sono animali nomadi, quindi anche se venisse imprigionato anche l’ultimo capo avvistato, ne potrebbero arrivare benissimo degli altri. Insomma, la caccia ai cinghiali spinti dalla ricerca di cibo fino ai centri abitati potrebbe diventare una costante. Ma il vicesindaco assicura: «Continueremo a bonificare il territorio debellando il fenomeno della fauna selvatica affinché non ci siano più rischi per la pubblica incolumità». Il Comune fa sapere: «Il fenomeno della circolazione in area urbana degli ungulati ha raggiunto una soglia molto elevata, causando danni ai veicoli e alle persone stesse, nonché ai terreni agricoli e alle aree verdi, rendendo improrogabile una azione di contenimento». “Pig brig trap system”: è il nome del marchingegno usato, di produzione americana. Una grande rete dal diametro di sei metri ed alta circa 1,6 metri al centro della quale viene posizionato del pastone come esca. In tutta la città sono stati osservati circa una 20ina di capi. La caccia è ancora aperta.