VALLEFOGLIA Mentre sono alle ultime battute i lavori per la residenza sociosanitaria Civitas Benefit ad Apsella di Vallefoglia, i privati che gestiscono il mega complesso, rivolto in prima battuta agli anziani non autosufficienti, stanno valutando se ospitare anche i posti letto delle strutture psichiatriche di Muraglia che devono traslocare dalla ”cittadella” di via Lombroso per lasciare spazio al nuovo ospedale di Pesaro.



Nel bando dell’Ast, che scade il 25 luglio, emanato per trovare sedi in affitto dove spostare i centri legati alla salute mentale è previsto che le due comunità protette femminile e maschile per 40 ospiti e i 27 ricoverati nella Rsa Tomasello verranno spostati in altri comuni del distretto sanitario.



La scadenza



La scadenza è settembre 2024, poi la Regione darà il via libera ai lavori per la fine del prossimo anno. Saltate pertanto le ipotesi di Mombaroccio, perché il nuovo Ospedale di comunità da costruire nel campo sportivo di Villagrande non è pronto per quella data, e della Rsa Santa Colomba, inadatta dal punto di vista strutturale, potrebbe scendere in campo il Civitas di Vallefoglia dove la fine lavori è prevista entro dicembre e la disponibilità è di 240 posti letto e 23 appartamenti. Ad Apsella ha investito circa 50 milioni di euro la fondazione Opera Immacolata Concezione di Padova e l’intervento è realizzato dal gruppo immobiliare dell’imprenditore pesarese William Guerra con il supporto di partner finanziari. I posti non sono stati ancora convenzionati con la Regione, quindi le destinazioni sulla carta potrebbero cambiare.

Bando Ast



Altra struttura interessata a partecipare al bando dell’Ast potrebbe essere la clinica privata di Villa Fastiggi Santo Stefano Riabilitazione che dispone di 80 posti letto. «Le uniche due sedi già pronte a ospitare le strutture legate alla psichiatria sono il Civitas di Vallefoglia e il centro di Villa Fastiggi - osserva il vicepresidente Pd del consiglio regionale Andrea Biancani -. Entrambe le soluzioni a me non piacciono, ma potrebbe andare anche peggio. Nel primo caso la residenza di Apsella, come del resto quella di Mombaroccio, è in una posizione troppo isolata, non adatta ai pazienti che hanno bisogno di riabilitarsi a contatto con realtà vivaci e stimolanti. Il Civitas è lungo la vecchia strada provinciale, in mezzo alla campagna. Invece di continuare a sobbarcarsi il pagamento degli affitti, l’Ast farebbe meglio a riqualificare l’ex manicomio San Benedetto e altri immobili di proprietà».

L’imprenditore Guerra, dal cantiere di Vallefoglia, è molto prudente: «Stiamo valutando se partecipare al bando, non abbiamo ancora deciso per quanto riguarda l’ospitalità da dare ai servizi psichiatrici di Muraglia. Le offerte vanno presentate all’Ast entro il 25 luglio, quindi tra poco scioglieremo la riserva». È alle ultime battute il Civitas, una struttura sociosanitaria, o meglio un centro di coesione tra generazioni dove ai posti letto per anziani si uniscono alcuni interventi rivolti ai giovani e alla comunità.

«Entro il secondo semestre 2023 sarà tutto pronto, compresi gli arredamenti - garantisce Guerra -, siamo ancora nella fase della realizzazione e anche noi, come la maggior parte dei cantieri, abbiamo avuto qualche problema legato all’aumento dei costi dei materiali edili che hanno rallentato i lavori. Quindi non abbiamo ancora posti accreditati e convenzionati con la sanità pubblica. I nostri ospiti saranno in prevalenza anziani non autosufficienti, in tutto 240 posti letto, più 23 appartamenti per chi è autonomo. Ma realizzeremo anche un palazzetto dello sport aperto ai tornei paralimpici, un pistodromo per l’educazione stradale dei ragazzi e un parco attrezzato con al centro la fontana dedicata a San Terenzio, dove c’era la pozza dell’acqua mala, il luogo del martirio del patrono di Pesaro».



Posti letto vacanti



A Muraglia sono vacanti 85 posti letto. Ovviamente è escluso l’ospedale Psichiatrico Spdc perché sarà accorpato con il reparto del Santa Croce di Fano, al momento chiuso per ristrutturazione. Secondo il bando restano a Pesaro i 18 alloggi dell’Srr e gli uffici-ambulatori del Centro di salute mentale, mentre le due comunità per 40 ospiti e i 27 ricoverati del Tomasello verranno trasferiti fuori Pesaro. Per sapere dove, si dovrà attendere l’esito del bando dell’Ast.