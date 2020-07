Coronavirus, il giorno più nero: 260mila nuovi contagi in 24 ore, il (triste) record storico

Covid 19, record di positivi. I nuovi contagi di cpronavirus nel mondo sono stati 259.848 casi in 24 ore. È il più grande incremento in un giorno dall'inizio della pandemia. Lo ha reso noto l'Organizzazione mondiale della sanità pubblicando sabato i dati sul proprio sito. I maggiori aumenti sono stati negli Stati Uniti, in Brasile, in India e in Sudafrica. Il bilancio globale delle vittime è salito di 7.360, il più grande aumento giornaliero dal 10 maggio.

Il precedente record era stato registrato dall'Oms venerdì. Il numero totale di casi di coronavirus ha superato sabato 14 milioni, con oltre 600.000 morti, secondo la Johns Hopkins University.

Usa. Superano quota 140mila i decessi registrati negli Stati Uniti per le conseguenze del Covid-19. Secondo l'ultimo bilancio fornito dal Coronavirus Reosurce Center della John Hopkins University, sono 3,711,413 i casi di coronavirus e 140,119 le vittime. Per un quinto giorno consecutivo, il Texas ha riferito di oltre 10.000 nuovi casi Covid-19, secondo il Dipartimento dei servizi sanitari statali del Texas. I 10.158 nuovi contagi di sabato portano il totale dei positivi nello stato a 317.730.

Brasile. Il ministero della salute brasiliano ha riferito 912 nuovi decessi nelle ultime 24 ore, portando il bilancio delle vittime del paese a 78.772. I nuovi casi sono invece 28.532, che fanno salire il bilancio a 2,07 milioni di positivi. L'aumento dei casi è guidato dagli stati del sud e quelli interni del Paese. In particolare a Santa Catarina, il Governatore Carlos Moises ha annunciato venerdì nuove misure di lockdown in diverse regioni a causa di quello che ha definito un rischio per la salute pubblica «molto grave». Nel Mato Grosso, circa il 90% dei letti in terapia intensiva sono occupati, secondo il governo dello stato.

