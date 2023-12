Ascoli, è già tempo di esami: con il Cittadella la vittoria è d'obbligo

ASCOLI - E' un'altra partita fondamentale per l'Ascoli. Altro che festività, altro che Santo Stefano, altro che. Contro il Cittadella i calcoli non servono perchè classifica alla mano e considerato anche il trend recente dei bianconeri oggi serve solo fare il pieno. Che poi avvenga dopo un duello all'ultimo sangue o con giocate doc poco importa perchè quando la situazione si fa difficile bisogna guardare solo alla cose concrete. Certo, se poi la partita fosse convincente come quella con il Catanzaro, meglio ancora ma di sicuro il Cittadella è avversario ostico e difficiile. Occhio allora...