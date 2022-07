Cinghiale morde Rossana Falcone in spiaggia a Genova. «Mai accaduta una cosa così»

Aveva appena finito di mangiare la pizza in spiaggia quando un cinghiale le ha morso il braccio. È accaduto a Rossana Padoan Falcone, 57 anni, sulla spiaggia di Vernazzola, a Sturla (Genova). Una vicenda che ha dell'incredibile e che la donna, attivista del locale circolo Pd a Voltri, ha ovluto denunciare pubblicamente.

Cinghiale in spiaggia

Rossana Padoan, impiegata in un'azienda di assicurazioni, era andata nella spiaggia di via del Tritone a Sturla dopo il lavoro. Aveva appena mangiato una pizza, erano le 19:30 quando ha visto comparire il grande animale accanto a lei. In un primo momento ha pensato che avrebbe rovistato sul cartone della pizza ed è rimasta immobile. Invece l'animale l'ha direttamente attaccata, mordendole il braccio.

«È intollerabile che i cittadini sorrano un rischio del genere ero in una spiaggia dove, proprio a fianco a me, fino a pochi minuti prima, avevo avuto la compagnia di una coppia con un bimbo nel passeggino: se avesse morso lui? E poi quella spiaggia è accessibile alle persone disabili, perché metterle a rischio? Si tratta di un arenile pubblico, che deve comunque essere presidiato. L'emergenza cinghiali, credo, stia degenerando. Non ci sono precedenti», ha spiegato Rossana a La Repubblica.