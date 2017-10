Il cavallo gli dà un calcio in testa e lo sbalza fuori dalla stalla: muore stalliere

LONDRA - Un calcio in testa dal cavallo che stava sellando. Così è morto uno stalliere inglese, il cinquantenne Ken Dooley. La vittima si trovava nel box di Kempton Park, dove si tiene una delle gare più importanti del Regno unito, per conto di Amanda Perrett, proprietaria, fra gli altri, di Zhui Feng, una delle promesse dell'ippica inglese, già vincitore della Royal Hunt Cup.



Il maggiore indiziato per la morte di Dooley sarebbe Parnissian, il terzo cavallo della scuderia Perrett. Sarebbe stato lui a colpirlo sulla testa. Secondo un testimone Dooley è sbalzato fuori dalla stalla, prima di cadere vicino a un cancello. Le persone che si trovavano lì lo hanno visto steso a terra fino all'arrivo delle ambulanze, che non hanno potuto fare niente per salvarlo. «Parnissian è sempre stato un cavallo tranquillo. Non ha mai mostrato segni di aggressività

», dice un altro stalliere che lo conosceva bene.«Si tratta di una situazione orribile, Ken era una persona speciale per me. Confermo che è morto dopo un incidente a Kempton. Ha lavorato con noi sette anni», ha commentato Amanda Perrett con una nota ufficiale.