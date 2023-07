Carro funebre invade campo di calcio durante l'amichevole precampionato: arrestati quattro uomini

L'amichevole pre-campionato tra le due squadre di calcio Dunston UTS e Gateshead FC è stata annullata dopo che un gruppo di uomini ha invaso il campo con un carro funebre.

Secondo un tifoso di Gateshead che ha parlato con la BBC, dei volantini sono stati gettati fuori dal finestrino dell'auto in segno di protesta prima che «due persone con passamontagna» uscissero dal carro funebre, salissero su un'auto e se ne andassero. Ecco cosa è successo.

A comunicare l'accaduto è stata una delle due società sportive su Twitter: «A causa di un incidente la partita tra le due squadre è sospesa».

L'amichevole tra Dunston e Gateshead, infatti, venerdì proseguiva per il meglio tra la tifoserie pronte a sostenere le due squadre, quando all'improvviso, un carro funebre ha fatto irruzione interrompendo i giocatori e lasciando sbalordito l'UTS Stadium della contea Dunston, in Tyne and Wear in Inghilterra.

A riprendere la scena alcun tifosi sugli spalti.

La polizia di Northumbria ha dichiarato che tre uomini, due di 19 anni e uno di 32 anni, sono stati arrestati con l'accusa di rissa. Un quarto uomo, 41 anni, è stato trattenuto con l'accusa di associazione a delinquere. Tutti e quattro gli uomini rimangono in custodia della polizia.