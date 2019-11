Carabiniere sorpreso con la cocaina in auto: arrestato dai colleghi in Puglia

Ha cercato di sottrarsi al controllo, ma è stato comunque scoperto. Un carabiniere è stato arrestato dai colleghi di Putignano (Bari), perché sorpreso con alcuni grammi di cocaina in auto. È avvenuto nella provincia barese, ma il militare sorpreso con la droga era in forze in una stazione di un paese della provincia di Taranto.

LEGGI ANCHE:

Spaccio sempre più precoce: denunciato 13enne con le dosi di marijuana da vendere a scuola

Il militare è stato fermato durante un controllo di routine a un posto di blocco, era di passaggio a Putignano. Durante l'ispezione il carabiniere si è mostrato particolarmente agitato, e i colleghi hanno poi trovato lo stupefacente.

LEGGI ANCHE:

Il Comune gli paga il residence, in stanza ha un chilo di droga e 20mila euro: «Spaccio perchè non ho lavoro»

Ultimo aggiornamento: 14:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA