Udine, va a passeggio con il cane nel bosco e trova il cadavere di un giovane

UDINE - Va a passeggio nel bosco con il proprio cane e trova un cavadare. Anzi il primo a scovare il corpo senza vita è stato proprio il cane nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 8 gennaio. Il cadavere era in una zona boschiva vicino al fiume Isonzo, a Fiumicello (Udine).

Il padrone del cane, che risiede in zona, ha lanciato l'allarme. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Ancora non si conoscono le generalità del morto e le cause del decesso, si sa solo che è un giovane uomo.

Ultimo aggiornamento: 16:34

