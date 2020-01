Ladri tentano il colpo in un appartamento in via Roma, studentessa urla e li mette in fuga

LEGGI ANCHE:

Ultimo aggiornamento: 15:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA -tentano il colpo in un appartamento,urla e li mette in fuga. È accaduto l’altra sera in un’abitazione in via Roma che si trova al quarto piano di un condominio. In quell’appartamento martedì sera c’era solo una ventenne che dalla provincia di Ancona è venuta aper studiare all’Università del capoluogo. Per lei un grande spavento. Indagano gli agenti della questura.