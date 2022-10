Ragazzino grave dopo lo schianto in moto. L'appello del padre: «Vi prego, ha bisogno di sangue»

BRINDISI - L’appello corre via social e contiene dolore e speranza: quella di un genitore che sta vivendo nel dramma di un figlio ricoverato in gravi condizioni in terapia intensiva. Ed ora il padre del 16enne di Ostuni (coinvolto nell’incidente in moto domenica mattina lungo la strada provinciale Ostuni-Cisternino) su Facebook ha voluto condividere la richiesta di donazioni di sangue, in aiuto del figlio, ma non solo.

Il post

«Buongiorno a tutti, con molta gentilezza, purtroppo mio figlio ha avuto un incidente grave: ha bisogno di sangue, chi vuole donare all'ospedale “Perrino” di Brindisi. Ringrazio di cuore a chi lo farà. Aiutatemi per favore». Questo il post condiviso dal genitore. Il ragazzino è ancora in pericolo di vita, ed è monitorato costantemente dall’equipe sanitaria della struttura del capoluogo.