Infortunio sul lavoro, investito dal furgone del collega mentre sfalcia l'erba, choc in autostrada a Senigallia: operaio in prognosi riservata

SENIGALLIA – Grave infortunio sul lavoro questa mattina in A14: un operaio è stato investito da un collega, durante le operazioni di sfalcio del verde, e ora si trova ricoverato all'ospedale di Torrette in prognosi riservata. L'incidente è avvenuto attorno alle 8,30 al km 195+600, tra i caselli di Montemarciano e Senigallia.

Operaio originario di Nola

Secondo una prima ricostruzione della Polizia autostradale di Fano, intervenuta sul posto, il 31enne originario di Nola è stato centrato in pieno dal furgone guidato da un collega, un 36enne marocchino, che stava eseguendo una manovra in retromarcia. Subito sono stati allertati i soccorsi. In zona è atterrata l'eliambulanza del 118 per soccorrere il 31enne, portato al pronto soccorso dell'ospedale regionale in codice rosso: è in prognosi riservata a causa dei traumi da schiacciamento riportati. All'ospedale, per un malore, è stato portato anche il collega marocchino. Inevitabili i disagi per la circolazione.