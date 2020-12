Il ministro Boccia: «Natale ognuno a casa propria. Chi parla di cenoni sbaglia di grosso»

Il ministro Francesco Boccia a SkyTg24 ha parlato delle misure del Governo per frenare i contagi da coronavirus a Natale, ma anche del vaccino e dello shopping in vista del prossimo weekend. E ha risposto anche alle critiche del Governatore della Campania Vincenzo De Luca, secondo il quale la regione riceverà un numero esiguo di dosi rispetto a quasi 6 milioni di abitanti. «Nella seconda fase (della campagna di vaccinazione anti-Covid, ndr) ci sarà una ripartizione delle dosi del vaccino anche in base alla popolazione».

APPROFONDIMENTI LE REGOLE Natale in lockdown per emergenza Covid: ecco cosa si potrà... L'EMERGENZA Coronavirus, 467 nuovi positivi: nelle Marche infettate più di...

LEGGI ANCHE:

«Sicuramente si andrà verso un'anagrafe come per tutte le altre vaccinazioni. Bisognerà riflettere su chi non lo farà (il vaccino anti-Covid, ndr), il quale si assumerà una responsabilità verso gli altri. Bisognerà fare un ragionamento su questo», ha aggiunto Boccia. «Evitiamo di parlare di patenti di immunità - ha poi risposto - non sono ipotizzate nella Costituzione, fortunatamente e l'idea ha già fatto molti danni a livello mediatico».

LEGGI ANCHE:

«Dobbiamo fare delle scelte per tutelare i più fragili e gli anziani, a costo di sfiorare l'impopolarità. Dovremo passare il Natale ognuno a casa propria», ha aggiunto il ministro per gli Affari Regionali. «È evidente che stiamo andando verso restrizioni nel periodo delle festività, se qualcuno ipotizza feste, cenoni, assembramenti sbaglia di grosso». «Solo dalla vigilia di Natale all' Epifania, 3 o 6 gennaio si vedrà, più restrizioni ci sono meglio è», ha aggiunto.

«Restrizioni anche nel prossimo weekend? Fosse per me le farei da stasera... No, non voglio preoccuparvi. Gli altri giorni (a parte quelli delle feste di Natale che saranno soggetti a nuove restrizioni, ndr) ogni regione ha il suo colore e la maggior parte sono in area gialla, spero ci sia autodisciplina nelle prossime ore. Se devo fare un acquisto non mi ficco nella massa, non creo assembramento», ha detto poi rispondendo a una domanda su eventuali nuove restrizioni già per questo weekend.

LEGGI ANCHE:

© RIPRODUZIONE RISERVATA