Vaccino anti Covid in Italia, le prime dosi ai sanitari già il 27 dicembre

I primi vaccini anti coronavirus in Italia, previsti per il personale sanitario, potrebbero arrivare già il 27 dicembre. Se l'ok dell'Ema e dell'Aifa arriverà nelle date previste infatti, l'Italia è già pronta a procedere con le prime vaccinazioni subito dopo Natale. La notizia si apprende dopo una riunione mattutina tra il ministro della Salute Roberto Speranza e il Commissario straordinario all'emergenza, Domenico Arcuri.

Se dunque tutte le procedure di verifica sul vaccino Pfizer BioNTech da parte di Ema e di Aifa saranno completate favorevolmente nelle date previste, anche in Italia come negli altri Paesi europei si partirà con i vaccini già il 27 dicembre, e non a metà gennaio come era emerso nei giorni scorsi. Il Governo italiano ha lavorato negli ultimi giorni per favorire una simbolica data comune di avvio delle vaccinazioni nell'Unione Europea.

