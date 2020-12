Focolaio Covid nella casa di riposo: 19 positivi tra anziani e operatori. Trasloco e sanificazione

CORINALDO - Scoppia un focolaio Covid nella casa di riposo di Coridnaldo: già partita la sanificazione di tutti gli ambienti e ospiti in trasferimento. A comunicarlo il Comune di Corinaldo

LEGGI ANCHE:

APPROFONDIMENTI IN ATTESA DEL GOVERNO Spostamento tra Comuni vietati dopo le 14 in Veneto. Zaia: «Dal... CORONAVIRUS Vaccino anti Covid in Italia, le prime dosi ai sanitari già il...

"Un focolaio di Covid-19 - recita la nota - è stato riscontrato nell’RSA di Corinaldo dopo aver eseguito nei giorni scorsi uno screening al personale e agli ospiti. Sono risultati positivi, tutti asintomatici, 9 pazienti, 5 infermieri e 5 Oss. I positivi verranno trasferiti in giornata in altre sedi sanitarie, Senigallia, Chiaravalle, Fossombrone e Galantara, predisposte per accogliere i casi di positività al coronavirus. imangono in struttura 10 pazienti negativi. L’Asur sta già provvedendo alla sanificazione di tutti gli ambienti come da protocollo".

Ultimo aggiornamento: 15:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA