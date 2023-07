Ragazzo di 17 anni muore durante un'escursione in bicicletta: è precipitato in un burrone davanti agli amici

Dramma in Campania a Castel San Giorgio, in provincia di Salerno, dove un ragazzo di 17 anni è morto durante un'escursione in montagna in sella alla sua bicicletta. L'incidente è stato terribile: il giovane, originario di Roccapiemonte, è caduto accidentalmente in un burrone e ha perso la vita per le ferite riportate.

L'allarme

A lanciare l'allarme è stato un amico che era con lui, ma i soccorsi sono stati inutili. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Mercato San Severino, al lavoro per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.