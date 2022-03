Il magico sale amaro o di Epsom un toccasana per il corpo, è ideale per purificare il corpo e per la pulizia del viso

ANCONA - Un sale magico per viso e corpo. Viene dall’Inghilterra: è il sale di Epsom, chiamato anche sale inglese o sale amaro. È un solfato di magnesio e ha molte proprietà benefiche per il nostro organismo: può essere ingerito o usato per immergersi in un bagno caldo. È conosciuto da molto tempo ma oggi vari studi scientifici confermano la validità di questo composto, spesso usato per purificare l’organismo.



La beauty routine

Non solo salute ma anche tanta bellezza. I sali di Epsom possono essere usati per fare la pulizia del viso: basta mixarne mezzo cucchiaino al detergente che usiamo di solito e massaggiare poi sul viso. Risultato? La pelle è più tonica e luminosa. Questi sali, inoltre, puliscono dai punti neri: se li mescoliamo con un albume d’uovo, è sufficiente applicare il composto sulla zona T e lasciare in posa per almeno un quarto d’ora e poi lavare il tutto con acqua tiepida. Un altro uso molto importante riguarda le maschere da viso: farne una a casa propria è molto semplice perché occorre solo mixare mezzo cucchiaino di sali alla maschera che usiamo abitualmente. Un metodo che vale un po’ per tutti i tipi di pelle, sia secca sia grassa.



I capelli

Questi sali si possono usare anche per trattare la bellezza dei capelli. Per chi, per esempio, ha i capelli grassi, si può mescolare qualche cucchiaio del solfato di magnesio con lo shampoo e magari lasciarlo in posa per alcuni minuti. Se invece si vuole volumizzare i capelli, allora, occorre aggiungere un po’ di questi sali al balsamo abituale e lasciare in posa, anche in questo caso, per qualche minuto. Infine, il tutto va risciacquato con acqua abbondante. Questi sali si possono anche ingerire e, presi così, sono un lassativo naturale che aiuta in caso di stitichezza, calcoli al fegato e al dotto biliare e accumulo di tossine. Se si punta all’uso esterno, invece, con questo sale si può sciogliere la muscolatura e quindi ridurre le tensioni, si può conciliare il sonno grazie alle virtù rilassanti del magnesio e detossinare perfino l’organismo eliminando le cellule morte sulla pelle. Per avere un effetto top, a mo’ di scrub di ultima generazione, basta strofinare questi sali direttamente sulla pelle. Si possono anche eliminare i gonfiori, anche quelli causati da ritenzione idrica. In questo contesto, si possono utilizzare per combattere la cellulite e per migliorare la micro-circolazione. Se poi si soffre di crampi, per esempio, fare spesso i bagni con questi sali può essere molto utile. È noto, infatti, che i crampi sono legati alla carenza di magnesio. Ma non è finita qui. I sali di Epson sono in grado di alleviare il prurito, scottature e irritazioni della pelle.

La curiosità

Da ultimo, una curiosità: a quanto pare, questo solfato di magnesio è in grado perfino di alleviare gli scombussolamenti del jet lag nel senso che aiuta a ritrovare il giusto ritmo sonno-veglia.

