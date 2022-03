Un viso pulito a fondo con l'acqua micellare, ecco come usarla e gli accorgimenti necessari

ANCONA - L’acqua micellare? Molti la conoscono ma pochi ne distinguono i segreti e gli utilizzi. Stiamo parlando di un prodotto che serve per pulire il viso ma non si tratta di un tonico o di un latte detergente. La sua funzione è quella di struccare il viso in modo soft ma profondo. È una sostanza che, in genere, va bene per tutti i tipi di pelle, non costosa e, senza dubbio, parte integrante della nostra beauty routine. I dettagli sono importanti.



L’acqua micellare è un prodotto cosmetico, una lozione a base di acqua, senza alcol e sapone; serve, appunto, per detergere il viso dal trucco e, spesso, la si può usare anche senza il risciacquo. Ciò che caratterizza questa lozione davvero gradevole sotto tutti i punti di vista, è la presenza di micelle e cioè aggregati di molecole che si formano in soluzione acquosa, di acqua dolce, e che sono in grado di attrarre e trattenere le impurità della pelle come sporcizia, sebo o tracce di trucco. Dunque, quando si passa questa sostanza sul volto, le micelle catturano il grasso e tutta la sporcizia della pelle per poi detergerla a fondo. L’acqua micellare contiene anche estratti antiossidanti e lenitivi e, se passata sia mattina sia sera, rende la cute del viso decisamente più setosa e luminosa.



In teoria, proprio perché utile a pulire il viso, questo prodotto potrebbe sostituite il latte detergente . In realtà, ognuna di noi poi è in grado di trovare il giusto mix: chi per esempio usa entrambi i prodotti, chi invece usa solo l’acqua micellare, altri ancora solo il latte detergente. Certo è che l’acqua micellare può essere usata in qualsiasi momento della giornata, anche dopo aver fatto sport, tanto per intendersi. Ma va bene anche dopo aver preso il sole per rinfrescarsi. Il momento top per usarla è il mattino e la sera: il mattino perché deterge dopo la notte quando si accumula il sebo in eccesso e la sera invece perché aiuta ad eliminare ogni traccia di trucco o sporcizia della giornata, che si è depositata sul viso.



L’acqua micellare non causa irritazioni perché non contiene alcol o saponi. Talora si mixa con altri prodotti, per esempio l’olio di argan. Garantisce una discreta pulizia dell’epidermide specialmente se ci sono elementi aggiuntivi come glicerina, vitamine o aloe per la pelle secca, oppure citrus, limone o hamamelis per la pelle grassa. Ma anche con acqua termale per pelli sensibili. La maggior parte delle acque micellari sono simili nella composizione, tra le più diffuse ci sono quelle della Garnier con un ottimo rapporto qualità e prezzo ma anche la Bioderma sensibio HzO. Infine, una curiosità: il funzionamento delle micelle è noto già dal 1913 e questo è dovuto ai ricercatori dell’Università di Bristol ma fino agli anni ’80 e ’90 era un prodotto venduto solo nelle farmacie francesi e usato solo dalle modelle o attrici per motivi di lavoro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA