Bimba scomparsa a Firenze, le ricerche continuano. Decine di peruviani scendono in strada per solidarietà

FIRENZE - Proseguono le ricerche a Firenze della piccola Kata, la bimba di 5 anni scomparsa il 10 giugno da un ex hotel occupato di via Maragliano. Nella notte alle attività delle forze dell'ordine si sono aggiunte quelle dei volontari coordinati dalla protezione civile, che l'hanno cercata in alcune zone della città.

Decine di peruviani in strada per lei

Domenica sera fino a tarda notte hanno manifestato solidarietà alla madre di Kata decine di peruviani, soprattutto donne e bambini venuti da altre parti di Firenze e della cintura metropolitana. Sono rimasti in strada, sotto l'ex albergo, in attesa di novità che purtroppo non ci sono state. A un certo punto è arrivata un'ambulanza ma è stata fatta intervenire per dare soccorso a una donna che alloggia dentro l'ex hotel la quale ha accusato un malore. La strada laterale, via Boccherini, è rimasta sempre chiusa ed è stata vigilata dalla polizia municipale.