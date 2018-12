Accoltella l'avvocato nel suo studio poi la fuga Arrestato un ex cliente

ROVIGO - Un avvocato è stato accoltellato nel suo studio a Sermide, nel Mantovano, da un uomo, probabilmente suo cliente, che poi si è dato alla fuga, ma che è stato arrestato poco dopo dai carabinieri nel vicino centro di Castelmassa, in provincia di Rovigo.



Il legale, l'avv. Luciano Menghini di 66 anni, è stato soccorso da un'eliambulanza ed è in gravi condizioni. L'accoltellamento è avvenuto poco prima di mezzogiorno nell'ufficio dell'avvocato che si trova in un palazzo nel centro di Sermide. Ancora sconosciuti i motivi dell'aggressione, ma l'autore è Denis Sbravati, originario di Rovigo, 35 anni, domiciliato a Castel Nuovo Bariano: secondo la ricostruzione fornita dai carabinieri era armato di coltello, verosimilmente da cucina, con il quale ha colpito più volte alla testa, al braccio destro ed al torace, per motivi ancora in via di accertamento..

