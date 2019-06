Accoltellato alla festa di paese, 25enne muore Arrestato un 47enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENIANO - Stava partecipando alladel suo, quando è scoppiata unanel corso della quale è stato raggiunto da almeno una. Trasportato in ospedale, èper un arresto cardiaco. Si chiamavaed era un ragazzo di origini olandesi, cresciuto a. I carabinieri hanno interrogato eun uomo per l'omicidio: si tratta di unFerito gravemente e accompagnato in codice rosso in ospedale, è andato in: così è, la notte scorsa,, nato a Como da genitori olandesi e da sempre residente a Veniano. L'aggressione è avvenuta in una zona appartata del parco comunale mentre si teneva la festa del Giugno Venianese. I testimoni hanno raccontato di aver visto, a un certo punto, agitazione e di aver capito che qualcosa era accaduto. Il giovane è stato trovato a terra, cosciente ma incapace di chiedere aiuto. Soccorso dal 118, è stato trasportato all'ospedale Sant'Anna dove i medici del pronto soccorso non hanno potuto far altro che constatarne la morte.I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno trattenuto e interrogato un, le cui generalità non sono ancora state rese note. Al termine dell'interrogatorio, l'uomo è statodai militari.