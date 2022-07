Una sbandata improvvisa, l'auto finisce nella scarpata: muore una donna

VENAROTTA - Forse un malore alla causa di un tragico incidente stradale avvenuto ieri dopo la mezzanotta nella frazione Vallorano di Venarotta, in provincia di Ascoli. Una donna di 76 anni ha perso la vita, finendo con la sua auto nella scarpata.

L'auto nella scarpata, muore una donna

secondo una prima ricostruzione effettuata dalle forze dell'ordine arrivate sul luogo, la donna al volante della sua auto nell'affrontare una curva ha perso il controllo del veicolo. Una fuoristrada pauroso, tanto che la macchina è finita in una scarpata. All'arrivo degli operatori sanitari del 118 per la 76enni non c'è stato nulla da fare.