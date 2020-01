Giochi imbrattati e fatti a pezzi: vandali scatenati nel parco dei bambini

SPINETOLI - Il parco Salaria di nuovo sotto attacco dei vandali. Di recente, quello che una volta si presentava come uno dei parchi più prestigiosi di Pagliare, in pieno centro, è stato di nuovo preso di mira dai soliti teppisti. E ad una prima sommaria occhiata, l’area si presenta come un autentico scenario di guerra. È stato imbrattato e sono state prese di mira anche alcune giostrine per bambini. Una di queste è stata addirittura smembrata in parte.

Una piccola giravolta a molla si presenta con la base parzialmente sventrata e con i pezzi lanciati ovunque nel raggio di una decina di metri. Segno, questo, che chi ha osato prendersela con beni di tutti non solo si è divertito a distruggere la piccola giostra di rotazione a molla posta al centro del parco pubblico, ma si è preoccupato anche di disperderne i pezzi un po’ovunque. Si tratta del parco pubblico che insiste ai margini della Salaria, a poca distanza dal centro storico di Pagliare del Tronto, organizzato all’epoca dal gruppo scout e dall’amministrazione comunale, dotato in parte anche di una copertura, presa anch’essa di mira da tempo da questi imbrattatori improvvisati.

