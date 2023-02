San Benedetto, una vita dedicata alla musica e al suo violino: si è spenta Daniela Tremaroli. Aveva 56 anni

SAN BENEDETTO - Aveva 56 anni ed era malata da tempo. E’ morta Daniela Tremaroli, violoncellista e storica direttrice dell’Istituto Vivaldi. Oggi - 16 febbraio - purtroppo è avvenuto il decesso a San Benedetto del Tronto.

La carriera

Molto apprezzata e conosciuta in tutto il territorio è stata allieva del Maestro Massimo Magri, diplomandosi al Conservatorio Statale di Musica “Luisa D’Annunzio” di Pescara. Fondatrice nel 2009 dell’ensemble “I Solisti Piceni”. Membro fondatore e socio dell’Associazione Culturale “Suoni dal Piceno”, con cui ha realizzato in qualità di direttrice artistica dieci edizioni del Festival “Musica e Liuteria per amore, arte e scienza” a San Benedetto del Tronto