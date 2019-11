San Benedetto, automobilista ubriaco causa incidente con 5 feriti e scappa

LEGGI ANCHE:

SAN BENEDETTO - Cinque persone al pronto soccorso. E' il bilancio dell', con relativa fuga, avvenuto nella notte in piazza San Giovanni Battista aintorno alle 3. L'incidente è avvenuto in via Marsala. Una Toyota Yaris con tre ragazzi a bordo ha tamponato una Ford Fiesta con altre tre persone nell'abitacolo. La Toyota però, dopo lo scontro, non ha accennato a rallentare. Anzi, il conducente della vettura ha accelerato allontanandosi in tutta fretta dalla zona. In terra però ha lasciato un pezzo del parafango con il numero di targa. Il conducente rintracciato poco dopo è stato sottoposto all'alcol test, effettuato con l'etilometro in dotazione alla polizia stradale di Ascoli intervenuta a supporto dei colleghi, ed è risultato positivo. Per questo motivo gli è stata ritirata la patente. Si sta anche valutando la possibilità di effettuare la denuncia per omissione di soccorso.