Ancona, scontro frontale sulla strada del Castellano. Giovane chef all'ospedale, ferita anche una turista

ANCONA - Schianto da paura al Castellano: due auto si sono scontrate frontalmente, questa mattina attorno alle 9,30, proprio di fronte al ristorante Villa Romana. Ad avere la peggio, uno chef di 23 anni che stava andando a lavorare in un ristorante di Portonovo: era alla guida della sua Peugeot 205 quando, per motivi in corso d’accertamento da parte della polizia locale, è entrato in collisione con una Volkswagen Polo su cui viaggiava una coppia di turisti diretti alla cattedrale di San Ciriaco. Violento l’impatto. Il giovane cuoco è stato soccorso dall’automedica del 118 e portato a Torrette dalla Croce Gialla: per fortuna non è grave. Ferita lievemente la donna che si trovava sulla Polo, illeso il marito. Sul posto anche i vigili del fuoco. La strada per Portonovo al momento è chiusa, in attesa della rimozione dei veicoli incidentati. © RIPRODUZIONE RISERVATA