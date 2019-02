I vandali svuotano l'estintore nel parcheggio sotto il Comune

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Vandali ancora in azione nel parcheggio che si trova sotto il palazzo comunale di San Benedetto. I teppisti questa volta hanno vuotato un solo estintore creando i soliti disagi nell’area che, ieri mattina, si è presentata con il pavimento quasi completamente bianco e con il solito estintore poggiato in terra a testimonianza della bravata appena compiuta. Questa volta però hanno agito di fronte alle telecamere installate, da diverse settimane, dalla Multiservizi all’interno dell’area di sosta. A dicembre, infatti, la Multiservizi aveva ordinato due telecamere di videosorveglianza che sono state installate nel parcheggio sotterraneo del Comune. La zona non è infatti nuova a episodi di vandalismo.