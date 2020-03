Follia in ospedale: il paziente in attesa scarica la schiuma dell'estintore dentro il pronto soccorso

URBINO - Notte concitata al Pronto soccorso dell’ospedale di Urbino con medici e infermieri alla prese con un anziano degente che ha dato in escandescenze come se non fosse abbastanza il super lavoro e i turni massacranti conseguenza dell’emergenza Coronavirus. È successo che un anziano, che era stato da poco ricoverato per accertamenti dovuti a diverse patologie pregresse, ha iniziato a dare segni di insofferenza mentre il personale era impegnato anche a trattare altri casi in arrivo.

Va detto che l’ottuagenario forse non si rendeva nemmeno conto né del luogo né della situazione essendo affetto da demenza senile. Ha cominciato a essere irrequieto e a dare visibili segni di nervosismo che l’intervento degli operatori sanitari volti a tranquillizzarlo e a rassicurarlo non sono riusciti a placare. All’improvviso è così riuscito ad alzarsi e a sfuggire al controllo per precipitarsi nel corridoio e afferrare uno degli estintori d’obbligo nei luoghi di lavoro. Non solo. Prima che venisse bloccato e posto in condizione di non nuocere è riuscito a metterlo in funzione spruzzando la sostanza schiumogena dappertutto con immaginabili conseguenze. Sono stati momenti di tensione e concitati. La schiuma è stata schizzata non solo a terra o nei locali ma anche addosso al personale sanitario già impegnato a svolgere il lavoro in condizioni estremamente critiche per garantire il servizio. Sono stati allertati anche i carabinieri e i vigili del fuoco per intervenire. Alla fine il paziente esagitato e fuori controllo è stato bloccato e messo in condizione di non nuocere né a sé né agli altri.

