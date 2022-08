SAN BENEDETTO - Termina agosto, prosegue la voglia di mare. Siamo nell’ultima domenica del mese più intenso dell’estate e, lungo la Riviera delle Palme, l’affollamento balneare sembra non volersi proprio fermare. Anzi: negli ultimi giorni, pare aver avuto un’ulteriore accelerata.

«Può sembrare un paradosso, ma sto avendo più clienti ora che nella settimana di Ferragosto» ci ha detto Sergio Rossi: patron dello stabilimento “La Gioconda”. «Il perché di questa tendenza - spiega l’esperto operatore balneare - va ricondotto anche al fatto che, dalla seconda metà del mese, diverse strutture ricettive abbassano i prezzi e, dunque, chi può, preferisce andare in vacanza verso la fine del mese».

Le offerte

Il treno della stagione turistica è ormai vicino al capolinea ma diversi imprenditori del comparto accoglienza intendono prolungarne la corsa a suon di promozioni che corrono sul web. Un esempio? L’Hotel Cristall (via Orazio 3) mette in campo il pacchetto “Genitori Single 2022”: 1 adulto con 1 bambino fino a 16 anni di età riduzione del 20% sulla quota del prezzo del minore. Insomma: a fine agosto si risparmia e si trova comunque una città ancora immersa in un clima totalmente estivo. Lo dimostrano anche i tanti eventi, in agenda tra oggi e domani. Allo chalet Karma Beach (concessione 37) pomeriggio “Cocktails on the Beach”, con dj-set firmato Manuele Capannelli. Info: 389.9368238. Al Playa Marconi (69) sempre oggi scatta la “Festa Campari”, con fantastici gadget. Info: 333.1600390. In serata, il Jonathan Disco Beach di via delle Tamerici ospita il “LatinPower Sunday Night”: festa sull’onda di poliedriche sonorità. Info: 340.5589190. Oggi, inoltre, si chiude la celebre mostra-mercato “L’Antico e le Palme”: ormai tappa fissa per tanti appassionati di antiquariato, modernariato e oggettistica varia. Appuntamento dalle 17 alle 24 lungo l’isola pedonale del centro. Info: 393.9862023.



Il ciclo-tour

Oggi, alle 21, lo staff del “Museo del Mare” organizza un tour ciclistico guidato di San Benedetto. Ritrovo presso la sede museale (viale Colombo) per poi andare alla scoperta di varie zone: area portuale, museo dell’Arte sul Mare (molo sud) Paese Alto, Pinacoteca del Mare, per finire con un’invitante degustazione di birre artigianali. Info e prenotazioni: 353-4109069. Mentre domani, c’è l’ultima chiamata di questa stagione per il party della “Bottega di Bobo” presso lo chalet Bagni Andrea. Info: 335.5252946. Sempre domani, special-class di Zumba allo chalet Bacio dell’Onda (concessione 1) alla quale seguirà una dinamica serata dai ritmi latini. 329.3934735.