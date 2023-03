ANCONA - Per chi programma la vacanza più in là dei ponti, tenere bene a mente che dall’11 giugno fino al 10 settembre, l’Euronight Roma-Vienna è sospeso per interruzioni programmate per lavori alle infrastrutture ed Ancona è la nuova stazione di partenza (ogni giorno alle 21,15 con destinazione Vienna e Monaco di Baviera) e con tappa a Pesaro (alle 21,55) .

In notturna

Si viaggia di notte, con l’orario di cena e colazione e la possibilità di scelta tra posti a sedere, cuccette da 4 a 6 posti, vetture letto e servizi in cabina. Il prezzo più basso a viaggio è di 28,80 euro. Seduti, in meno di 10 ore, si raggiunge Salisburgo; in 11 ore, Vienna; in 12, Monaco di Baviera. Un consiglio: dormire in treno è un’esperienza che vale la pena vivere in famiglia, evoca un mini-Orient Express.

L’offerta child 6-14 anni propone cuccette a partire da 33 euro e 53 euro in letto con lenzuoli monouso ovviamente . Il NightJet partirà da Vienna via Bruck/Mur, Klagenfurt, Tarvisio, Bologna, Rimini, Riccione, Cattolica e Pesaro, fino a raggiungere Ancona. Mentre il secondo percorso andrà da Monaco via Salisburgo e da Villach, sempre per arrivare ad Ancona. Il treno in partenza dal capoluogo dorico alle 21,15 raggiungerà la capitale austriaca alle 8,52 del mattino, mentre quello diretto a Monaco di Baviera si fermerà nella stazione tedesca alle 9,20.



Le offerte