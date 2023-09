FANO - Si complica la vicenda dell’interquartieri. Da una fonte parlamentare apprendiamo che secondo il Ministero delle infrastrutture, avendo il Comune superato il limite temporale che faceva parte vincolante del finanziamento, essendoci ricorsi alla magistratura, tra cui anche al Tribunale amministrativo, non si reputa che il Comune possa ritenere di rispettare i termini del finanziamento da 20 milioni di euro ottenuto.

La delibera Cipes

Sembra proprio che non sia semplice ottenere una variazione al cronoprogramma in quanto è necessario modificare una delibera Cipes che vincola i tempi e il Ministero dell’economia e delle finanze aspira ad avere risparmi.

Il Comune ha perso molto tempo nella fase iniziale e ora rischia di pagarne lo scotto. In giunta comunque non si ritiene che tutto sia perduto, si continua a credere che con l’aggiunta di 5 milioni tratti dal bilancio del Comuni ai 20 erogati tramite la Regione, il provvedimento rientri in quelli prorogabili e si continua a sperare che prima o poi giunga l’atto formale di proroga.

Nel frattempo, alla gara d’appalto bandita entro il 30 giugno scorso, data ultima prevista per quei casi in cui è stato necessario prolungare l’iter burocratico oltre i termini prefissati, sono giunte entro la scadenza offerte da 3 ditte.

Tutti i nomi

Si tratta del raggruppamento di imprese formato dalla ditta Strever Spa di Chieti, capogruppo, e dalla Manelli impresa spa di Bari mandante; del raggruppamento formato dal Consorzio stabile Coim, società consortile a responsabilità limitata, di Pesaro, capogruppo, e dalla società cooperativa Braccianti riminese e da Casavecchia Lavori Srl unipersonale di Cagli mandanti; e della singola ditta Eurobuilding spa di Fermo.

Delle offerte al momento nulla si sa perché le buste che le contengono non sono state aperte. Lo saranno soltanto se e quando dal Ministero giungerà l’atto formale di proroga. Del resto una simile precauzione era prevista nell’annuncio del bando stesso. Da parte dell’assessore all’urbanistica Cristian Fanesi c’è tutta la volontà di andare fino in fondo, anche se all’interno della giunta non mancano mal di pancia.

Il problema viabilità

A nome del Partito democratico, il segretario Renato Claudio Minardi ha garantito il pieno appoggio del partito. «Uno dei problemi emergenti della città di Fano – ha detto – è sicuramente quello della viabilità e sicuramente il completamento dell’interquartieri, che non è una circonvallazione, ma come dice la parola stessa, è un collegamento tra quartieri, alleggerirebbe il traffico che ora scorre a ridosso delle mura. Debbo dire che non è stato facile portare a casa 20 milioni dalla Regione per finanziare quest’opera, quindi il Pd farà di tutto perché il finanziamento si concretizzi. Noi siamo stati sempre favorevoli al completamento di questa importante arteria. Vista l’incertezza che ancora grava sulla proroga, io lancio un appello al sindaco perché lavori h 24 per ottenerla; a questo punto non è più sufficiente aspettarla. Sarebbe veramente una follia che il nostro Comune perdesse 20 milioni di euro!».

Riserve nella maggioranza

«E’ vero – ha concluso Minardi – sarebbe stato necessario correre di più prima, ma i problemi incontrati non sono stati facili a risolversi e ora bisogna far di tutto per completare l’opera». Pd compatto anche con i consiglieri comunale Enrico Nicolelli e Federico Perini, mentre nella maggioranza cova ancora qualche riserva, magari più favorevole a utilizzare parte dei 20 milioni per la ristrutturazione della Federiciana che per il completamento dell’interquartieri.