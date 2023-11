Bollette mercato libero, paga di più il 95% delle famiglie che ha lasciato quello tutelato: i dati

Non ci saranno proroghe per la fine del mercato tutelato di luce e gas, destinato a chiudersi nei primi mesi del 2024. Le tariffe in bolletta fissate dallo Stato finiranno quindi come previsto dalla legge il 10 gennaio 2024 per il gas e il 1 aprile per l'elettricità. Un grande problema per le famiglie, considerando che secondo alcuni dati il 95% di coloro che sono passati al libero mercato paga di più. Vediamo nel dettaglio tutti i dati e cosa sapere in vista di questo cambiamento.

Una questione che va avanti da tempo

Di mercato libero e di mercato tutelato si parla ormai da anni. Nonostante siano stati menzionati nel PNRR, dove si parla di «processo di piena liberalizzazione in materia di vendita di energia elettrica da realizzare entro il 2023», era dal 2017 che si immaginava la fine del mercato tutelato, addirittura entro il 2019. Rinviato per anni, è arrivata ora la decisione del definitivo passaggio. Secondo una ricerca di Facile.it, tre quarti degli italiani non sono però informati, al punto da non sapere nemmeno in che tipo di mercato si trovano.