SAN BENEDETTO Pagare la Tari sulla base della quantità di rifiuti prodotti, riconoscendo così la raccolta differenziata effettuata. Obiettivo che si perseguirà attraverso la nuova tariffa puntuale che sarà adottata dal prossimo anno, mentre anche i quartieri Agraria, Fosso dei Galli, via Conquiste e piazza della Libertà avranno le loro operazioni di spazzamento delle strade. Inoltre giro di vite per i furbetti dei rifiuti, visto che in meno di un anno sono state elevate 198 multe verso chi ha abbandonato rifiuti, sia ordinari che ingombranti, lungo le strade. Il nuovo calcolo della tariffa sui rifiuti e la programmazione di pulizia urbana sono stati al centro dell’incontro di maggioranza di mercoledì e del summit poi svoltosi tra il sindaco Spazzafumo, il vice Tonino Capriotti, il presidente di Picenambiente Rolando Rosetti e l’amministratore delegato Leonardo Collina.

APPROFONDIMENTI L'OSPEDALE San Benedetto, la direttrice Ast Natalini illustra il piano di riorganizzazione del Pronto soccorso: «Anziani e bambini inviati ai reparti» LA SOLIDARIETÀ San Benedetto, Armadio dei Piccoli, maxi donazione dagli Amici di Babbo Natale: 15mila pannolini a chi assiste 650 minori poveri

Il prossimo 1° gennaio entrerà in vigore la Tassa rifiuti corrispettiva (Taric). I sambenedettesi vedranno il proprio tributo per lo smaltimento rifiuti calcolato non solo sul numero dei componenti la famiglia e la grandezza dell’abitazione, ma anche su criteri che penalizzeranno chi non fa correttamente la raccolta differenziata e premieranno i comportamenti virtuosi e saranno anche commisurati all’impiego del servizio di conferimento dei rifiuti del verde e delle potature. Fin da ora, attraverso una delibera di giunta, si procederà ad avviare una sperimentazione della Taric.

Si estende l’area cittadina interessata da servizi programmati, così San Benedetto verrà suddivisa in 9 quadranti, che ricomprenderanno anche zone finora non interessate da alcune tipologie di interventi come l’Agraria, Fosso dei Galli, via Conquiste e piazza della Libertà. I servizi che saranno svolti sono: spazzamento manuale con un operatore di zona, pulizia meccanizzata con spazzatrice aspirante, lavaggio (che viene reintrodotto) delle sedi stradali, se necessario con specifico automezzo, lavaggio e sanificazione di marciapiedi, piazze e spazi pavimentati. Con la primavera, inoltre, sarà intensificato il servizio di svuotamento dei cassonetti per gli sfalci vegetali e sarà istituito uno specifico servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti abbandonati. Sarà inoltre potenziata l’attività di controllo degli ispettori sulle modalità di smaltimento dei rifiuti ingombranti.