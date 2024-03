PESARO Siamo punto e a capo. Non basta neppure il passaggio quasi quotidiano e rafforzato dei mezzi di Marche Multiservizi, che già tornano sacchetti di rifiuti abbandonati all’angolo delle ecoisole informatizzate. «In alcune vie secondarie al quadrivio è un continuo – scrive sulla pagina social Domenico, un residente – e anche oggi (ndr ieri per chi legge) in via Bonamini abbiamo la nostra “dose” quotidiana di mondezza”. Lo stesso è successo nella mattinata del 25 marzo nella piazzetta di via Giordano Bruno, zona che da sempre sappiamo essere fra le più critiche per gli abbandoni. Nuovo video ricavato dalle telecamere di sorveglianza e poi postato dall'assessore all'Operatività Enzo Belloni. Con ironia e indignazione commenta Belloni: «Eleganti sì ma non troppo un pò come quelli che non si lavano e si spruzzano un litro di profumo addosso. Così è per chi abbandonaa rifiuti Basta poco per avere una città in ordine».

Le segnalazioni

E' sufficiente farsi un giro per quelle vie soprattutto secondarie per vedere come in via Bonamini, via dell’Annunziata, via Giordano Bruno o via del Teatro, sacchetti con dentro plastica piuttosto che organico, lasciati a terra davanti all’isola ecologica. Così è stato anche ieri sotto la pioggia, con sacchetti che spesso si aprono e rifiuti sparsi a terra. «L’inciviltà o il dispetto la fanno da padrone, ormai a ripetizione – scrive il residente – in via Bonamini per esempio, gli addetti di Multiservizi avevano appena raccolto dei sacchetti, e ieri già ne sono stati abbandonati altri. Stessa scena due giorni fa nell’isola ecologica di via dell’Annunziata, quando Multiservizi aveva rimosso quell’indecenza accumulata, e di nuovo sacchetti abbandonati davanti all’ecoisola, a fianco della chiesa Del Nome di Dio, proprio nella domenica delle giornate del Fai. Proprio in via Bonamini in particolare il problema dell’abbandono di rifiuti rende la via disastrata». E c’è fra gli altri residenti di quel tratto di centro storico, chi prontamente segnala i sacchetti fuori dai cassonetti smart utilizzando l’App Rifiutologo. L’intervento degli addetti è immediato, il problema è che poi gli abbandoni si ripetono quasi ogni notte».

I soliti furbi

L’elenco si allunga come fa notare e Serena Boresta, consigliera di quartier e che parla di via delle Galigarie negli spazi dell’asilo mentre Luca Storoni, presidente del quartiere, ribadisce che ogni giorno arrivano segnalazioni per gli abbandoni, sempre nelle stesse postazioni, e quasi sempre sono gli stessi soggetti i responsabili.

«L’ultimo video che ho condiviso sul mio profilo social – rilancia l’assessore Belloni- mostra nella mattinata del 25 marzo nella piazzetta di via Bruno due soggetti, uno conferisce correttamente della carta mentre l’altro lascia una scatola di cartone sopra ad uno dei contenitori e se ne va, e purtroppo non è un caso isolato. Va scovato e disincentivato chi continua ad abbandonare i sacchi sparsi lungo le 23 postazioni smart nel perimetro Ztl. In questo momento stiamo posizionando le prime telecamere a rotazione, dove sono più frequenti gli abbandoni così come ci sono zone e vie più critiche rispetto al resto del quadrivio».

I controlli

Il tecnico responsabile del servizio Ambiente riferisce che, Multiservizi sta monitorando alcune vie, come via Bonamini, via dell’Annunziata e limitrofe, e proprio in via Bonanimini è intervenuto già nei giorni scorsi un ispettore ambientale. Inoltre, insieme alla polizia locale si stanno effettuando controlli incrociati fra utenze domestiche e possessori della Card per accedere alle ecoisole e per scovare gli evasori della Tari.