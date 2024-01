SAN BENEDETTO - Dodicimila pannolini - per un totale di circa 10 mila euro insieme ad altre donazioni - è il regalo che questa sera il gruppo degli Amici di Babbo Natale porterà all’Armadio dei Piccoli, l’associazione che in collaborazione con la Caritas da una quindicina d’anni assiste i minori bisognosi di San Benedetto, recentemente anche di Ascoli e vallata.

Il gesto

Il gesto nasce spontaneo da alcuni volontari: Marco Speca, Osvaldo Angelini, Giulio Fazzini, Alessandro Ciabattoni, Marco Piunti, Roberto Pignotti, Stefano Quinzi, Monica Vannicola e Angelo Forcella che dal 2015 si ritrovano ogni anno per allietare i più piccoli: si vestono da Babbo Natale e vanno nelle principali piazze del Piceno consegnando per conto delle famiglie che si ritrovano sul posto i regali ai bambini. In cambio del “servizio” chiedono una piccola donazione «esclusivamente in pannolini - precisa il coordinatore Speca -: non prendiamo soldi». Chi più aveva è arrivato a offrire mille pannolini e anche l’amministrazione comunale di Acquaviva «ha fatto una importante donazione». Tutto per l’Armadio, realtà di carità per i bambini da 0 a 16 anni presente ormai da 15 anni sul territorio: la distribuzione è rivolta alle famiglie con Isee inferiore ai 10mila euro alle quali le volontarie distribuiscono vestiario in ottime condizioni, scarpe, accessori e alimenti per neonati, kit-nascita, materiale scolastico e per la prima infanzia (seggioloni, culle, passeggini e così via). Il tutto grazie alle numerose famiglie che silenziosamente e mensilmente donano all'Armadio tutto ciò che i loro figli non mettono più. La condizione è che ciò che viene donato sia in buone condizioni e abbia la dignità di essere ridonato ai minori le cui famiglie vivono gravi condizioni di povertà.

I numeri

Sono ben oltre 650 i minori della provincia registrati all'armadio e una media di 3 famiglie nuove a settimana domanda l’accesso ai servizi. In stretta collaborazione e reciproca stima con la Caritas della diocesi di San Benedetto-Ripatransone-Montalto la risposta ai bisogni delle famiglie copre un territorio che si estende fino a Martinsicuro.

Le sedi

Dal 2021 oltre alla sede di San Benedetto, c’è quella di Villa Sant’Antonio in Ascoli per andare incontro alle numerose famiglie che arrivavano sula costa dal capoluogo e dalla vallata per accedere alla distribuzione settimanale. Cuore dell’Armadio è il servizio lieto, silenzioso ed entusiasta di circa 20 mamme volontarie che vivono per i più bisognosi il lavoro - immeso - dello smistamento giornaliero affinché tutto ciò che viene donato sia, pulito, dignitoso ed allieti la condizione drammatica che tanti minori affrontano con le loro famiglie. Insomma non mera generosità o fare qualcosa di buono al fine di queste persone c’è anche la fede e la carità, intesa nel senso cristiano del termine.