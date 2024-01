SAN SEVERINO Sono arrivate otto comode poltrone elettriche e reclinabili per il reparto di oncologia dell'ospedale di San Severino, grazie alla raccolta fondi promossa da Fondazione Anello della Vita, comitato per la difesa e la tutela dell'ospedale Bartolomeo Eustachio, comitato provinciale tutela sanità pubblica, Rotary e altre associazioni di volontariato. Le nuove poltrone renderanno più confortevole la somministrazione delle terapie per i malati oncologici.

La consegna

La consegna è avvenuta alla presenza del direttore generale dell'Azienda sanitaria territoriale di Macerata Marco Ricci, della direttrice sanitaria Daniela Corsi e di altri dirigenti sanitari. Ha detto il direttore generale Ricci: «Una regione che si impegna e che supporta le necessità dell'azienda sanitaria e dei presidi ospedalieri, nell'ottica della tutela e della garanzia delle migliori cure ai nostri pazienti e ai nostri cittadini. A San Severino con questa donazione abbiamo una dimostrazione bellissima di questo. La direzione generale vuole mantenere i presidi, se possibile, con un livello di specializzazione ancora superiore e vuole incrementare i servizi nel territorio, per avere quella medicina di prossimità che garantisce la reale presa in carico dei pazienti per una gestione più efficace». Nella doppia veste di presidente della Fondazione e del comitato per la difesa e tutela dell’ospedale, l'avvocato Marco Massei, ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile la donazione: «Si è registrato il contributo di una serie indeterminata di volontari, dai pensionati, ad alcune imprese. È stata un'azione di tante persone a cui noi teniamo e ci piace immaginare che queste otto poltrone siano costituite da tanti mattoncini, come i Lego, dove ognuno ha contribuito a realizzare quel piccolo mattoncino che poi ci ha dato la possibilità di ottenere queste poltrone, che sono già collocate nel reparto di oncologia di San Severino, diretto dal dottor Luca Faloppi. Esprimo la più grande riconoscenza e gratitudine verso tutti coloro che hanno donato, dalle più piccole donazioni alle più grandi, grazie».

I ringraziamenti

Un ringraziamento ai donatori è stato espresso anche dal sindaco Rosa Piermattei. Il dottor Luca Faloppi ha spiegato come è nata l'esigenza di sostituire le vecchie poltrone: «Le nuove poltrone sono completamente elettrificate e reclinabili, soddisfano l'esigenza di accogliere i nostri pazienti anche con disabilità motoria, quindi permettono durante la somministrazione della terapia l'assistenza al paziente anche in condizioni critiche. Un'esigenza del nostro reparto, che è stata benissimo interpretata da tutte le associazioni di San Severino e dei Comuni limitrofi, che permetterà di migliorare l'accoglienza complessiva dei pazienti». Sono intervenuti anche amministratori locali ed esponenti del mondo del volontariato di diversi Comuni.