«Il 5x1000 alla Croce Gialla è un atto di amore verso la collettività». Il commovente video promo

ANCONA «Periodicamente come è giusto che sia dobbiamo cambiare le attrezzature sui mezzi di soccorso cosi come vanno in scadenza le autorizzazioni legate alle ambulanze. In tutti questi anni siamo riusciti a mantenere il passo grazie alla generosità degli anconetani e non solo che ci hanno donato il 5X1000 dalla dichiarazione dei redditi». A parlare è Alberto Caporalini presidente della Croce Gialla di Ancona che poi aggiunge