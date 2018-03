Ubriaco finisce fuori strada: l'albero lo salva dalla scarpata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Era ubriaco l’uomo di 38 anni che ha rischiato grosso mentre, con la sua Fiat 500, stava riscendendo la strada che collega San Savino di Ripatransone a San Benedetto attraverso la zona industriale di Acquaviva Piceno.L’uomo è stato accompagnato in ospedale, in ambulanza, dopo essere finito fuori strada con l’auto. E’ tutto accaduto intorno alle 6 e 30 di ieri mattina all’altezza di uno dei tornanti che si trovano a ridosso del trivio di San Savino. L'uomo stava procedendo in direzione San Benedetto e nell'affrontare la curva ha perso il controllo del veicolo che è finito fuori strada terminando la propria corda su un terrapieno. Fortunatamente un albero ha fermato la corsa del veicolo che, altrimenti, avrebbe seriamente rischiato di andare oltre la scarpata. Sul posto oltre al personale del 118 che lo ha soccorso e accompagnato in ospedale, anche i vigili del fuoco della caserma di San Benedetto e i Carabinieri della stazione di Acquaviva Picena.