SAN BENEDETTO Tragedia nella tarda mattinata di ieri alla stazione ferroviaria di Porto d’Ascoli. Una donna umbra di 45 anni è stata travolta e uccisa da un treno merci carico di furgoni che stava transitando sul secondo binario. Il fatto è avvenuto proprio all’interno della stazione intorno a mezzogiorno. Al momento la stazione non era molto frequentata, essendo anche sabato, giorno in cui studenti e lavoratori per la maggior parte non viaggiano, ma alcuni testimoni hanno comunque allertato immediatamente il 112 accorgendosi dell’accaduto.

Le ipotesi



Le dinamiche sono al vaglio degli inquirenti, e sono ancora in gran parte da chiarire i contorni dell’incidente: non si escludono le ipotesi del suicidio o di un incidente mentre la persona stava attraversando i binari. La vittima è una donna di quarantacinque anni di origini umbre che viveva a San Benedetto.



I soccorsi



Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia ferroviaria, i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118 che non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. La circolazione ferroviaria è stata sospesa per diversi ore per permettere alla magistratura di svolgere gli opportuni accertamenti. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno registrato maggiori tempi di percorrenza, fino a novanta minuti. Tra questi ci sono il Frecciarossa Lecce-Milano 8818, l’Intercity 605 Milano-Lecce, l’Intercity 610 Lecce-Bologna Centrale. Sono state cancellate la corsa delle 12.15 in direzione Ancona e quella delle 13.04 in direzione Pescara. Limitazioni di percorso anche per alcuni treni regionali fino alle 15,30 orario in cui la circolazione è ripresa in maniera regolare.