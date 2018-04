Travolto mentre va a scuola, batte la testa: centauro di 16 anni all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - È stato letteralmente scaraventato via dalla sella ed è volato per almeno sei metri battendo il capo contro il marciapiede. Mattinata di profonda tensione in centro a San Benedetto. Intorno alle 8 di ieri infatti un ragazzo di sedici anni, M.B., è stato travolto violentemente da una Fiat Panda mentre era in sella al suo scooter. È accaduto all’intersezione tra via Pizzi e via San Martino, un incrocio già teatro di diversi incidenti prima dell’arrivo del semaforo con il Vista Red.Lo scooter con a bordo il sedicenne procedeva, su via Pizzi, in direzione est. La Panda, condotta da P.G., 83 anni di San Benedetto, arrivava invece da via San Martino procedendo verso nord. Uno dei due è passato con il rosso ed ora spetta ai vigili urbani, intervenuti sul posto, stabilire chi sia stato a commettere l’infrazione attraverso le immagini riprese dal dispositivo installato sul semaforo. Quando la Panda ha colpito lo scooter il ragazzo che era in sella, e che stava andando a scuola, è letteralmente volato arrivando a toccare il marciapiede ad almeno sei metri di distanza dal punto dell’impatto. Ha battuto la testa (aveva comunque il casco). Sono subito stati chiamati i soccorsi. Il giovane è stato raggiunto dall’ambulanza inviata sul posto dal 118 che ha effettuato le prime medicazioni in loco prima di stabilizzarlo sulla barella per accompagnarlo in ospedale.