Auto travolge uno scooter a Civitanova: grave una ragazza 16enne, arriva l'eliambulanza

CIVITANOVA – Colpita da un’auto, finisce con il suo scooter sotto la macchina. Ferita una sedicenne, che è stata trasportata in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. L’incidente è avvenuto ieri notte, intorno alle 22.30, lungo via Doria, all’altezza dell’incrocio con via Vasco De Gama a Civitanova.

Per cause che sono in corso di accertamento da parte di una pattuglia della polizia locale, una sedicenne, in sella al suo scooter, stava percorrendo via Doria quando è stata urtata da una macchina. La ragazzina è finita sotto la macchina, una Suzuki condotta da una donna. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e sul posto sono arrivati i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118 e della Croce Verde e i vigili del fuoco. La sedicenne è stata tirata fuori da sotto la macchina ed è stata immediatamente soccorsa.