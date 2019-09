L'acrobazia in bici ​finisce male: 16enne cade e batte la testa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SAN GIORGIO - È stato portato con l’eliambulanza all’ospedale Torrette il ragazzo di 16 anni che ieri pomeriggio è caduto mentre andava in bicicletta. Il fatto è accaduto poco dopo le 17 sul tratto nord del lungomare Gramsci di Porto San Giorgio.Mentre era in sella alla sua bicicletta, a quanto sembra per fare bici acrobatica, è caduto a faccia in avanti battendo la testa, senza comunque mai perdere conoscenza; tuttavia sembra che in seguito alla caduta, il ragazzo fosse un po’ confuso. Sul luogo la Croce azzurra di Porto San Giorgio. Dopo aver visitato il sedicenne, i sanitari hanno chiesto di allertare l’eliambulanza. Icaro è atterrato poco dopo nel campo vicino al grattacielo e lo ha portato ad Ancona.