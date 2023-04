Studentessa di 16 anni arrestata per droga: aveva mezzo chilo di hashish

ROMA - Nella serata di ieri, i carabinieri del gruppo di Roma hanno eseguito una serie di verifiche nel corso delle movida nei quartieri Prati e Aurelio e in zona piazza Bologna. Le attività hanno portato all'identificazione di 178 persone, una delle quali arrestata per reati inerenti agli stupefacenti, ad accertamenti su 55 veicoli e a controlli specifici all'interno di diverse attività commerciali. In manette è finita una 16enne romana, studentessa, trovata in

possesso di 440 g di hashish e 3 g di Lsd. I Carabinieri della Stazione di Roma Madonna del Riposo l'hanno sottoposta agli arresti domiciliari.





