Travolge un ciclista con il furgone e fugge: caccia al pirata nelle immagini delle telecamere

SAN BENEDETTO - Probabilmente ha avuto paura di dover giustificare cosa stessa facendo in giro la persona che era alla guida di un furgone che, questa mattina, è fuggita dopo aver investito un anziano. E' accaduto intorno alle 8.30 del mattina all'altezza dell'intersezione tra la Statale 16 e via Risorgimento, nell'area centrale di San Benedetto.

LEGGI ANCHE:

Ancona, lo sfogo dell'infermiera: «Fino a ieri eroi, calato l'allarme Covid tornano subito gli insulti»

Ascoli, la cura Pfizer contro la crisi Covid: 60 assunzioni e boom della produzione

La polizia locale è infatti al lavoro per rintracciare il furgone che, intorno alle 8 e 30 di questa mattina, ha investito un uomo di 82 anni che stava procedendo, in bicicletta. Il furgone, a quanto si apprende, dopo l'incidente avrebbe tirato dritto e il suo conducente non si sarebbe dunque fermato a prestare soccorso. Gli agenti della Polizia locale hanno ora fatto richiesta dei filmati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza che si trovano nella zona a ridosso dell'incidente per ricostruire il percorso seguito dal furgone quando si è allontanato dal punto in cui ha investito l'ottantaduenne.

© RIPRODUZIONE RISERVATA