Fermo, appartamenti occupati e spaccio, blitz a Lido Tre Archi: fuggi fuggi di stranieri

FERMO - Uno schieramento massiccio di militari si è presentato nel primo pomeriggio di ieri a Lido Tre Archi. Un’operazione dei carabinieri per il controllo del territorio in un’area della provincia fermana che rimane sempre oggetto di particolari attenzioni da parte delle forze dell’ordine.

Erano ben 6 le pattuglie in azione, più altre due pronte ad intervenire in ausilio. Gli uomini dell’Arma si sono disposti lungo la strada principale del quartiere, per poi distribuirsi ed entrare nelle vie traverse, nelle aree sottostanti i palazzi, per effettuare identificazioni e blitz in appartamenti sospetti. Ieri sono stati una ventina i militari complessivamente impegnati, coordinati sul posto dal comandante del Norm Serafino Dell’Avvocato. All’arrivo delle pattuglie, immediato il fuggi fuggi tra extracomunitari, una decina, che si trovavano comodamente sulle panchine di via Aldo Moro o nei giardini ed ai quali è stato intimato di rientrare nelle proprie abitazioni. Bloccati durante l’operazione tutti gli accessi al quartiere, sia dal ponte sul Tenna che collega con Porto Sant’Elpidio, sia dalla Statale 16.

