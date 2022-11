San Benedetto, teppisti scatenati nella notte contro un'area di servizio: filmati al vaglio delle forze dell'ordine

SAN BENEDETTO DEL TRONTO- Alcuni teppisti hanno preso a sassate nella notte (16 novembre) un'area di servizio del distributore dei carburanti a San Filippo Neri, quartiere di San Benedetto del Tronto.

La dinamica dell'episodio

I vandali hanno agito indisturbati in un momento in cui non stava transitando nessuna auto o pedone. Ora gli agenti delle forze dell'ordine di San Benedetto stanno cercando di visionare i filmati di qualche telecamera di sorveglianza per risalire agli autori del raid teppistico