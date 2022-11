GABICCE MONTE Un inquietante atto vandalico compiuto nella notte di giovedì da ignoti che hanno aperto e bruciato la celletta devozionale mariana lungo la strada che porta a Gabicce Monte. Divelto il lucchetto della finestrella a vetri, trafugata la statua, incendiato il vano contenente fiori e vasi, hanno anche infierito nel piccolo tabernacolo sottostante decapitando la statuetta di Padre Pio.

Sul vetro interno della finestra hanno incollato una striscia gialla con la scritta rossa ‘Dout’. In questo periodo la via Panoramica di sera e di notte resta completamente buia, non transitano che i pochi abitanti della zona monte e, il fuoco che ha annerito tutta la teca interna potrebbe non avere attirato l’attenzione. La segnalazione è arrivata ai Carabinieri che stanno attenzionando il fatto. Se ne parla a Gabicce perché si tratta di una nefandezza inusuale; si parla di ragazzacci ineducati, qualcuno osa figurarsi sbandati di una setta satanica ma la statua di ceramica trafugata rimanda col pensiero anche alla venalità: sul mercato degli oggetti da collezione le statue sacre non mancano e hanno prezzi che, a seconda dell’epoca, lasciano comunque sbigottiti.