Pamela, 41 anni, mamma di tre bimbi piccoli, muore contro un camion sull'autostrada A14

SAN BENEDETTO - Stava andando al lavoro, a Stella di Monsampolo, ma il destino si è messo di traverso. È una vera e propria tragedia quella andata in scena intorno alle 8 di ieri mattina lungo l’autostrada A14, nel tratto che attraversa San Benedetto. L’incidente è avvenuto lungo la corsia Sud a poche decine di metri di distanza dal ponte che sovrasta via Manara e il fossato del torrente Albula.



La vittima si chiamava Pamela Paolini, ripana di 41 anni, sposata, mamma di tre figli piccoli. La donna era al volante della sua Lancia Musa e viaggiava verso Sud quando, per motivi al vaglio della polizia autostradale della sottosezione di Porto San Giorgio, ha tamponato un camion. Nel punto dell’incidente non c’erano lavori in corso né cantieri ma i mezzi, camion compreso, erano in coda a causa di un cantiere che si trovava più avanti come confermato dalla stessa Società Autostrade. Occorre capire come sia stato possibile quell’incidente. Non si esclude neppure la possibilità che la donna potesse aver avuto un malore. Nella giornata di martedì, poche ore prima della tragedia, aveva avuto un piccolo tamponamento e si era rivolta al Pronto Soccorso per dei dolori alla schiena. Ad ogni modo lo schianto è stato terribile, l’auto si è accartocciata su sé stessa e la quarantunenne non è sopravvissuta all’impatto.



Sposata con tre figli stava andando al lavoro. Aveva preso l’autostrada imboccando il casello di Grottammare ed era diretta allo svincolo di San Benedetto da dove avrebbe poi imboccato l’Ascoli-Mare con direzione Monsampolo. Lavorava infatti al punto vendita Conad City di via Colombo dove la notizia, un’ora più tardi, è piombata come un macigno sui colleghi e sui clienti del supermercato. Sul luogo dell’incidente sono subito andati i soccorritori. Dall’ospedale di San Benedetto è partita un’ambulanza con a bordo medico e infermiere. Con loro anche i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto arrivati con due mezzi. Sono stati loro ad aprire l’auto per consentire agli operatori sanitari di soccorrere la donna. Purtroppo però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della quarantunenne.



Originaria di Grottammare, da alcuni anni era residente a Ripatransone, in località La Petrella. Sposata con il marito Lino aveva tre figli: un maschio di quattordici anni e due femmine di undici e sei anni. Insieme a loro lascia la madre Patrizia e il padre Nazzareno che, ieri mattina, ha raggiunto il luogo del tragico incidente dopo la chiamata delle forze dell’ordine. La scomparsa di Pamela ha gettato nello sconforto due comunità, quella di Grottammare dove era cresciuta e dove aveva tanti amici. Aveva infatti frequentato le scuole nella sua città d’origine prima di trasferirsi a Ripatransone, diventato il suo paese di adozione da qualche anno e dove la notizie del tragico incidente è giunto provocando grande sgomento. La salma della giovane mamma è stata subito messa a disposizione della Procura della Repubblica per decidere se effettuare un’autopsia prima di restituire il corpo ai familiari per celebrare i funerali, che si preannunciano estremamente affollati, e per la sepoltura.

