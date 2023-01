SAN BENEDETTO - Tornano i carri di Carnevale. Dopo la pausa dettata dal Covid e dai problemi logistici torna il tradizionale Carnevale sambenedettese con carri, sfilate e gruppi mascherati, così per la festa al Palazzetto dello Sport dedicata ai più piccoli. La svolta è stata la nuova sede per i carri trovata presso il rimessaggio della Start a Porto d’Ascoli.

Grazie a un’intesa tra Comune, Start e l’associazione Amici del Carnevale i carri hanno potuto trovare una nuova location con il rimessaggio degli autobus presente in via Mamiani a Porto d’Ascoli. Di conseguenza, dall’inizio di gennaio, i carristi stanno lavorando alacremente per la realizzazione dei nuovi carri. Ne verranno realizzati ben tre e rappresentano i carri del ritorno e della ripresa dopo una sosta causata dalla pandemia ma anche dall’assenza di una location, dopo che erano stati sfrattati dall’ex stadio Ballarin definito pericolante.

I carri verranno creati e montati nel deposito della Start che stanno occupando tre parcheggi nel rimessaggio. Collocazione a ovest della ferrovia da qui il percorso che le strutture in cartapesta dovranno affrontare passando sulla sopraelevate che gli permetterà di evitare a ferrovia e quindi ritrovarsi su via Sgampati all’altezza della piscina comunale per poi raggiungere il centro. Quindi il circuito sarà quello di viale Buozzi, la Rotonda e viale Colombo. Tornerà anche la festa il giovedì grasso al Palazzetto dello Sport dove da sempre dei gruppi di animazione intrattengono i bambini rigorosamente mascherati a suon di musica e balli. Mentre le sfilate alla rotonda Giorgini si terranno domenica 19 febbraio e martedì 21 febbraio, con tanto di gruppi mascherati, musica e coriandoli.



Anche a sud della città ci si organizza con il Circolo dei Portodascolani che dopo la pausa imposta dal Covid riprende l’attività carnascialesca. La manifestazione, d’intesa con l’amministrazione comunale, si svolgerà sabato 18 febbraio in piazza del Redentore dalle ore 14.30 alle ore 20; il programma è in avanzato stato di elaborazione, sia sotto l’aspetto burocratico-economico, sia per la ricerca degli animatori e sia per la regia. Si cercherà di coinvolgere altre realtà associative del territorio, le scuole e i quartieri. In mancanza, al momento, di una stabile sede per il Circolo dei Portodascolani, come riferimento si può contattare via e-mail ruggierifra@libero.it. Attualmente le riunioni vengono svolte presso la sede dell’Associazione “Torre Guelfa” e nel locale a loro disposizione presso il parco Ristori in via Mare. Il Circolo aveva organizzato il Carnevale anche nel 2019 e 2020 poco prima dello stop dettato dalla pandemia, riscuotendo grande successo.



«Il sodalizio del Circolo dei Portodascolani, alla fine del 2022- spiega Franco Ruggieri – vista la regressione della pandemia, ha ricominciato la propria attività associativa e come prima attività ha ripromosso l’organizzazione del Carnevale per i bambini per il 2023». L’attuale direttivo è composto da: Franco Ruggieri presidente, vice presidenti Tablino Campanelli e Antonio Core, segretario Straccia Gabriele, tesoriere Francesco Alessandrini, consiglieri aggiunti Aldo Cocci Grifoni e Gino Micozzi.