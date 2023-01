SAN BENEDETTO - Degrado in mostra al Molo Sud. La passeggiata del Museo d’Arte sul Mare piena di deiezioni. E c’è chi protesta in modo plateale. Intanto, la location si prepara per un nuovo “Festival dell’Arte sul Mare”. Già definiti i dettagli della 27esima edizione, programmata per giugno.

Aspettando nuovi scultori e pittori, il molo deve però fare i conti con gli effetti della maleducazione di certi proprietari dei cani. Ossia di chi non raccoglie correttamente gli escrementi dei propri amici a 4 zampe. A volte, capita di dover fare la gincana tra maleodoranti ricordini e se qualcuno concentra lo sguardo su una scultura o su un murale, rischia di calpestare qualcosa di davvero sgradevole.



Questo problema si registra da molto tempo e, ultimamente, qualche persona esasperata ha deciso di scrivere con la vernice spray un messaggio eloquente sull’asfalto, rivolto ai padroni sporcaccioni. Ossia che il vialone abbracciato dall’Adriatico non è una latrina per cani. Certo: denunciare una situazione di degrado aggiungendo un altro elemento di degrado non è proprio il massimo. Ma tant’è. Il fatto evidenzia comunque una pecca molto sentita tra la gente. Un problema che, ovviamente, non riguarda solo il Molo Sud.



Come migliorare la situazione? Nel corso degli ultimi anni, sono stati aumentati i controlli (e le multe) anche grazie agli operatori della Gna: Guardia nazionale ambientale. Ma dal Comune ipotizzano un ulteriore giro di vite: l’idea d’istituire l’obbligo di portare con sé una bottiglietta d’acqua, con cui pulire i residui di pipì. Il vice sindaco Antonio Capriotti ne ha accennato durante un’assemblea di quartiere, tastando il polso dei residenti che lamentano una Riviera troppo sporca. Vedremo che soluzioni verranno adottare.



La speranza di tutti è che, per la prossima estate le cose possano migliorare. Anche perché, a giugno, il Molo Sud tornerà alla ribalta internazionale. Da domenica 4 a domenica 25, infatti, è già in programma il Festival ideato dall’architetto Piernicola Cocchiaro. Alla sezione “Scultura Viva” (dall’11 al 17 giugno) parteciperanno le scultrici Beatrice Caponetto, la tedesca Verena Mayer-Tash, la spagnola Marta Fresneda Gutiérrez e lo scultore Pier Giorgio Balocchi. Artista extra-europeo lo scultore turco Ferhat Özgür Görel.



La sezione “Pittura Viva” che si svolgerà anch’essa dall’11 al 17 giugno, vedrà la partecipazione di Gualtiero Mocenni e Simone Mocenni Beck, due importanti pittori milanesi, residenti in Istria, che hanno già partecipato al Festival come scultori. La sezione “Bimbarte”, come lo scorso anno, sarà dedicata ai bambini che fanno parte del laboratorio creativo “Artisti si cresce”, del Museo del Mare di San Benedetto e che al Molo Sud, realizzeranno un’opera tridimensionale.



Intanto, si è in attesa della riqualificazione del Museo d’Arte sul Mare (valore totale: 28.800 euro) il cui progetto è stato approvato dalla giunta la scorsa primavera. Previsti: ben 184 nuove targhe per la descrizione delle opere; una nuova insegna all’ingresso, su doppio palo; tre paline informative e una sistemazione complessiva di tutta la passeggiata.